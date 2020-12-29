700 ألف شخص يتقدمون للتطعيم بجرعة كورونا الأولى

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وأكدت الوزارة في بيانها تنامي الإقبال على مراكز اللقاح لتلقي الجرعة الأولى، لافتة إلى أنه أجري 34688 فحصا مخبريا جديدا.وبينت أن مراكز لقاح كورونا في الرياض وجدة والشرقية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح، حيث جهزت هذه المراكز ودعمت بجميع الخدمات الأساسية وتوفر الكوادر الطبية والفنية، منوهة إلى أنه سيتم قريبا تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
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