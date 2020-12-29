مستشفى قوى الأمن بمكة يحصل على اعتماد أمريكي

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جاء ذلك بعد أن تمكن المستشفى من تطبيق أعلى معايير الجودة في مجال خدمات التقنية الطبية، حيث تتسابق مؤسسات الرعاية الطبية في مختلف أنحاء العالم للحصول على هذا النوع من الاعتماد الذي يعد عنصرا مهما ورئيسا في رفع مستوى الخدمات المقدمة وسلامة المرضى، وهو ما يتوافق مع مرتكزات «رؤية المملكة 2030»، للقطاع الصحي التي أكدت على الاهتمام بصحة الإنسان ورعايته، من خلال رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة على شهادة الاعتماد الدولية من المعهد الأمريكي لأبحاث الرعاية الطارئة (ECRI)، الذي يعد من أميز الاعتمادات في مجال الهندسة الطبية، وذلك بعد اجتيازه للتقييم الشامل والدقيق خلال الفترة الماضية.جاء ذلك بعد أن تمكن المستشفى من تطبيق أعلى معايير الجودة في مجال خدمات التقنية الطبية، حيث تتسابق مؤسسات الرعاية الطبية في مختلف أنحاء العالم للحصول على هذا النوع من الاعتماد الذي يعد عنصرا مهما ورئيسا في رفع مستوى الخدمات المقدمة وسلامة المرضى، وهو ما يتوافق مع مرتكزات «رؤية المملكة 2030»، للقطاع الصحي التي أكدت على الاهتمام بصحة الإنسان ورعايته، من خلال رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة.

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