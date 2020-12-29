شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 5 منشآت تجارية مخالفة بالنعيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 16 مخالفة وفرض غرامات مالية وإغلاق 5 منشآت مخالفة، ومصادرة أكثر من 155 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.وأشارت أمانة الشرقية إلى أن هذه المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وانتهاء الشهادات الصحية وعدم وجود ترخيص، وعدم الالتزام بالتقيد باشتراطات الزي الرسمي، ووجود مواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى أو عدم التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتباعد الاجتماعي من خلال مركز (940).
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