شكرا لقرائتكم خبر قرار قضائي يلغي رسوم اللوحات الدعائية بالمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين ألغت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أخيرا قرار أمانة العاصمة المقدسة المتضمن فرض رسوم على اللوحات الدعائية بالمشاعر المقدسة لعدد من شركات ومؤسسات حجاج الداخل، ما زالت الأمانة تطالب الشركات والمؤسسات برسوم اللوحات، مما دفع المجلس التنسيقي لحجاج الداخل بالرفع لوزارة الحج والعمرة من أجل تنسيق اجتماع مشترك يضم المسؤولين بالأمانة للتوصل إلى حلول مرضية، بحسب ما علمته «مكة».

وأشارت المعلومات إلى أن قرار المحكمة الصادر على خلفية شكوى شركات حجاج الداخل لديوان المظالم من فرض رسوم على اللوحات، ضم تفسيرا للوحات شركات الحج والحملات، والتي تنقسم إلى نوعين، ورأت المحكمة أن النوع الثاني لا ينطبق عليه نظام تنظيم اللوحات، وذلك لسببين أولهما أن اللوحات التي توضع على مقر الحملة في المشاعر المقدسة لا يقصد بها الإعلان والتسويق التجاري، وإنما إرشاد الحجاج إلى حملاتهم، لاسيما أن هذه اللوحات توضع في موسم الحج فقط، ولا تتجاوز مدة وضعها في مشعر منى خمسة أيام، وفي مزدلفة وعرفة يوما واحدا، الأمر الذي ترى معه الدائرة الإدارية عدم انطباق وصف الدعاية والإعلان على اللوحات التي توضع على مقرات الحملات داخل المشاعر المقدسة، الأمر الثاني أن المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات ليست داخل مدينة مكة المكرمة، بل تعد مناطق مستقلة، وهو ما تقضي معه الدائرة بإلغاء القرار محل الدعوى، لعيب الخطأ في تطبيق النظام وتأويله.

ولفتت الدائرة إلى أن ذلك الأمر لا ينال مما ورد في الأمر السامي رقم (8920/م ب) الذي ورد فيه نصا: «نرغب إليكم بأن تعامل مؤسسات الطوافة الأهلية، ومكاتبها الميدانية بموجب قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35). حيث إن الأمر السامي خاص بمكاتب مؤسسات الطوافة الأهلية الميدانية، وهي المكاتب الميدانية الموجودة داخل مكة المكرمة أو غيرها من المدن، وهي لوحات توضع على مدار العام، وأما اللوحات الموجودة في المشاعر المقدسة فهي لوحات موسمية موقتة».

أنواع لوحات شركات الحج والحملات

لوحات توضع على مكاتب الشركات الميدانية داخل المدن - عليها رسوم.

لوحات توضع على مقر الحملة داخل المشاعر المقدسة - بدون رسوم، لماذا؟

لا يقصد بها الإعلان والتسويق التجاري، وإنما يقصد بها إرشاد الحجاج إلى حملاتهم.

المشاعر المقدسة ليست داخل مدينة مكة المكرمة، بل هي مناطق مستقلة.

لوحات تؤخذ عليها رسوم