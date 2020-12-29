ديوان المحاسبة يؤهل 3000 موظف حكومي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ الديوان العام للمحاسبة ممثلا «بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء» 75 برنامجا تدريبيا ولقاءين مهنيين خلال 2020، استهدف 3000 موظف حكومي من الجهات المشمولة برقابته.

وأوضح مدير عام المركز الدكتور سالم الغامدي، أن برامج التدريب المقدمة شملت 6 برامج، إضافة إلى عدد من ورش العمل المتخصصة التي استفاد منها 1435 موظفا من مختلف الجهات الحكومية.

وبين أن المركز نظم لقاءين مهنيين حول المراجعة الداخلية في ظل جائحة (كوفيد-19) وتحقيق كفاءة الإنفاق والاستدامة الاقتصادية في القطاع العام، استفاد منها 1597 مشاركا من مختلف الجهات الحكومية، التي سلطت الضوء على دور المراجعة الداخلية في تقديم الآليات والحلول الممكنة في ظل تفشي الجائحة، وكذلك التوعية بأهمية نشر ثقافة تحقيق كفاءة الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية في القطاع العام.

وأكد الغامدي أن تقديم هذه البرامج واللقاءات يأتي تأكيدا لهوية الديوان الجديدة التي أطلقها أخيرا، وتحقيقا لخطته الاستراتيجية التي يتطلع من خلالها إلى تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل وتقديم قيمة مضافة للجهات المشمولة برقابته، مضيفا أن الديوان ومن خلال المركز ماض في تقديم المزيد من البرامج التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته ضمن خطته التدريبية لعام 2021، والهادفة إلى تعزيز التعاون البناء، وتنمية قدرات الموظفين الحكوميين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية في تلك الأجهزة.

برامج التدريب شملت: