«المساند البلدي» يعزز التطوع في عسير

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وأشار أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، إلى أن التطوع البلدي يوفر بيئة نظامية لأفراد المجتمع الراغبين في العمل التطوعي في مجالات عدة، منها تحسين الخدمات البلدية وتفعيل المشاركة المجتمعية، والسعي إلى تعزيز دور المواطن في الرقابة، وتكوين نمط إيجابي قائم على المبادرة، والتطوع في متابعة الخدمات البلدية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة منطقة عسير أمس تطبيق «المساند البلدي» بهدف تعزيز العمل التطوعي وتفعيل الطاقات الشبابية في المجتمع.وأشار أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، إلى أن التطوع البلدي يوفر بيئة نظامية لأفراد المجتمع الراغبين في العمل التطوعي في مجالات عدة، منها تحسين الخدمات البلدية وتفعيل المشاركة المجتمعية، والسعي إلى تعزيز دور المواطن في الرقابة، وتكوين نمط إيجابي قائم على المبادرة، والتطوع في متابعة الخدمات البلدية.

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