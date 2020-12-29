شكرا لقرائتكم خبر أجهزة حديثة لصدمات القلب على متن أسطول السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية تحديث أجهزة صدمات القلب الكهربائية على طائرات السعودية تدريجيا، واستبدالها بأجهزة جديدة متطورة ضمن أعمال التحديث لأسطول السعودية.

وتتميز الأجهزة الجديدة بقدرتها على مراقبة أداء المسعف وإعطاء الأوامر الصوتية عند حدوث خطأ لتصحيحه، مما يزيد من فرص نجاة المصاب، وسهولة الاستخدام.



كانت هذه تفاصيل خبر أجهزة حديثة لصدمات القلب على متن أسطول السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.