تأهيل 129 طريقا ومسارا للدراجات بالجوف

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كما نفذت الإدارة مشروعات إعادة تأهيل 46 طريقا رئيسا بإجمالي أطوال 18,720 مترا، فيما بلغت أطوال مسارات الدراجات النارية 8502 متر، وأطوال مسارات المشاة 8502 متر.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة المشاريع بأمانة منطقة الجوف تنفيذ 83 طريقا جديدا في مختلف الأحياء بإجمالي أطوال 47,382 مترا، وذلك خلال 2020.كما نفذت الإدارة مشروعات إعادة تأهيل 46 طريقا رئيسا بإجمالي أطوال 18,720 مترا، فيما بلغت أطوال مسارات الدراجات النارية 8502 متر، وأطوال مسارات المشاة 8502 متر.

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