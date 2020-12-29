شكرا لقرائتكم خبر ضبط 62 شاحنة محملة بالحطب المحلي وتوقيف السائقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية التابعة للأمن العام 62 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعد للبيع في 13 منطقة، خلال الأسبوع الماضي، وأوقفت 55 مواطنا و4 مقيمين من الجنسية الهندية و3 مقيمين من الجنسية اليمنية وبحوزتهم كميات كبيرة من الحطب بتلك الشاحنات، في مخالفة لنظام الغابات والمراعي والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وجرى اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة بحقهم. ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات المختصة بالأمن العام في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة. مناطق ضبطت بها الشاحنات: الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

الشرقية

الجوف

حائل

الحدود الشمالية

عسير

جازان

تبوك

نجران

الباحة

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 62 شاحنة محملة بالحطب المحلي وتوقيف السائقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.