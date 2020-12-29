شكرا لقرائتكم خبر التكلفة والالتزام بالوقت يحددان برنامج طلاب الدراسات العليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستغرق الحصول على درجة الدراسات العليا من سنتين إلى سبع سنوات من الدراسة المركزة؛ لذلك يجب على الطلاب توضيح سبب رغبتهم في الحضور مسبقا، هل يبحثون عن فرص وظيفية أفضل ورواتب أعلى وعمل في مجال دراسي معين ومنصب أكاديمي؟ ومهما كان السبب فسوف يجب على طلاب الدراسات العليا الطموحين التفكير في الالتزام بالوقت والتكلفة والضغوط المحتملة التي ينطوي عليها الأمر.

و قد أوضح موقع AccreditedSchoolsOnline بعضا من النقاط المهمة في هذا الأمر.

هل أنت مستعد للدراسات العليا؟

قد يساعدك الفحص الشامل لدوافعك وأهدافك واهتماماتك في تحديد مدى استعدادك للدراسات العليا.. هل أنت جاهز الآن؟.. هل يجب أن تنتظر بضع سنوات؟.. هل تريد أن تنطلق؟

هل أنت...؟

متشوق للتقديم: تشعر بالإثارة عند القراءة عن عملية التقديم، ولا يمكنك الانتظار حتى تبدأ في مقالتك الشخصية والدراسة من أجل GRE.

لا يمكنك التوقف عن التفكير في علم النفس (أو علم النبات أو...): المجال الذي تريد متابعته يشغل ذهنك، وأنت تعرف بالضبط سبب رغبتك في دراسته.

لست شخصا في المنزل: يمكن أن تأخذك مدرسة الدراسات العليا إلى أي مكان، اعتمادا على البرنامج الذي تهتم به، لا تمانع في فكرة الانتقال.

تحب التعلم: لقد ازدهرت كطالب جامعي وتتطلع إلى التحدي المتمثل في فصول الدراسات العليا والبحث وكتابة أطروحتك.

حصلت على المال: مبلغ الدراسة متوفر لديك أو تمكنت من الحصول على بعثة مناسبة.

مشتت بسهولة: أنت تجلس أمام الكمبيوتر المحمول الخاص بك عازما على البحث عن المدارس والمنح الدراسية ومتطلبات التقديم، ولكن ينتهي بك الأمر إلى لعب Sudoku عبر الانترنت.

لا تحتاج حقا إلى ماجستير أو دكتوراه: أنت تعمل في صناعة تقدر الخبرة بدلا من التعليم، ولن تساعدك دراسة الدراسات العليا على التقدم أو الحصول على أموال أكثر.

تشعر بالضغط: سواء كان والدك هو الذي يخبر الجميع أنك ستصبح محاميا (مثله تماما) أو أنك تخبر نفسك أنك يجب أن تذهب، فإن القرار لا يبدو لك.

لا يمكنك اتخاذ قرار بشأن برنامج: ربما يجب على كلية الدراسات العليا الانتظار إذا كانت اهتماماتك تشمل مجالات مختلفة أو السفر.

أنت مهتم قليلا بكلية الطب: تتخيل أن تصبح طبيب أطفال، ولكنك لا تعرف الكثير عن الوظيفة.. فكر في التطوع في مستشفى للأطفال أو العمل في عيادة الطبيب أولا.

اختيار برنامج التخرج الصحيح

تريد أن تذهب إلى كلية الدراسات العليا، والآن تحتاج إلى اختيار برنامج. عندما تواجه مجموعة هائلة من الخيارات، يمكن أن تساعد بعض العوامل في تضييق قرارك، بما في ذلك موقع المدرسة أو البرنامج، وبرامج الشهادات المحددة المتاحة والتكلفة والالتزام بالوقت وأعضاء هيئة التدريس.

الموقع

ضع في اعتبارك المكان الذي ستدرس فيه، هل يناسبك الانتقال لو كان بعيدا عن منزلك.

برنامج الدرجة

كلما تمكنت من تضييق مجال دراستك أكثر كان ذلك أفضل. تميل برامج الدراسات العليا إلى التركيز على التخصصات التي تتوافق مع أهداف تعليمية وبحثية معينة.

التكلفة

هل ستتمكن من دفع التكلفة، أم أن هناك من سيتحمل هذه التكلفة عنك.

الوقت

بمجرد تحديد الوقت الذي يمكنك تخصيصه لتخرج للعمل، ابحث عن البرامج المصممة لاحتياجاتك. على سبيل المثال، يمكنك التفكير في الدراسة بدوام جزئي، أو الفصول المسائية، أو الخيارات عبر الانترنت. فكر أيضا في عدد السنوات المطلوبة لإكمال الدرجة المستهدفة.

الاعتماد

معظم أصحاب العمل يوظفون فقط خريجي البرامج المعتمدة، الاعتماد الإقليمي مهم بشكل خاص، ويشير إلى معايير تقييم أكاديمية أكثر صرامة من الاعتماد الوطني.

بعد القبول: التحضير للدراسة

التحضير للدراسات العليا قد يكون مخيفا ويسبب الكثير من القلق، ولكن بإمكانك دوما أن تخفف من الأمر عن طريق:

كن منظما.

احصل على النصح متى تمكنت.

تعرف على زملائك في الفصل.

الحصول على معلومات عن طريق بعض القراءة مسبقا.

تعرف على الأساتذة والبرنامج كاملا.

الصحة العقلية لطلاب الدراسات العليا

يواجه طلاب الدراسات العليا ضغوطا خارجية على أساس يومي، والتي يمكن أن تتفاقم بسبب التوقعات المفروضة ذاتيا. ويمكن أن يسبب الإجهاد الناتج مشاكل الصحة العقلية لدى بعض الطلاب. ولحسن الحظ يمكن للمتعلمين تسليح أنفسهم باستراتيجيات للبقاء على الأرض.

نصائح للتحضير لتحقيق التوازن بين الصحة العقلية ومدرسة الدراسات العليا

تدرب على الصبر

من المحتمل أن تشعر بالإرهاق في البداية، لكن امنح نفسك الوقت لتستقر.. قد يستغرق هذا شهورا أو ربما عامين.. حاول ألا تيأس.

ممارسه الرياضة

يمكن أن يؤدي الحفاظ على النشاط البدني، سواء من خلال حضور دروس اليوجا، أو الانضمام إلى ناد رياضي، إلى تحسين الصحة العقلية بشكل فعال. إذا كان بإمكانك الخروج في نزهة قصيرة فقط فافعل ذلك بين الفصول أو جلسات الدراسة.

الحصول على قسط كاف من النوم

يسهم الحرمان من النوم في حدوث مجموعة من المشاكل، فكلما قل النوم أصبحت أسوأ في التأقلم مع المواقف. ويؤدي التضحية بالنوم إلى الإضرار بالصحة العقلية.

ابحث عن الدعم

لا شك أن زملاءك طلاب الدراسات العليا يشعرون بالإرهاق مثلك. ويمكن للتواصل الاجتماعي والتحدث مع الأصدقاء أن يبقيك في حالة ذهنية جيدة.

خطط لأسبوعك

اختر يوما كبداية.. ارسم مخطط الأسبوع المقبل. يمكن أن تساعدك الكتابة أو كتابة ما تحتاج إلى إنجازه على الشعور بالتحكم، مما قد يساعد في تهدئة القلق.