شكرا لقرائتكم خبر توقعات بهطول أمطار متوسطة على مكة والمدينة والباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية بدءا من اليوم حتى بعد غد على أجزاء من مناطق المملكة، تكون خفيفة إلى متوسطة مع رياح نشطة السرعة.

ويحتمل أن تتعرض أجزاء من تلك المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

في الأثناء حذرت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

مناطق تتأثر بالأمطار الرعدية: