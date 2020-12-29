الإطاحة بمطلق النار تباهيا بمبلغ مالي

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني، في بيان أمس، أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتباهى بمبلغ مالي بحوزته، ويطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري يحمله، دون اكتراث بعواقب فعله وخطورته على أمن وسلامة الآخرين، وتوثيقه لذلك ونشره، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم على مواطن في عقده الثالث أطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري وهو يتباهى بمبلغ مالي بحوزته.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني، في بيان أمس، أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتباهى بمبلغ مالي بحوزته، ويطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري يحمله، دون اكتراث بعواقب فعله وخطورته على أمن وسلامة الآخرين، وتوثيقه لذلك ونشره، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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