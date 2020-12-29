ضبط شابين كسرا زجاج مركبتين واستوليا على مبالغ مالية

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وأفاد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيان أمس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر لتورطهما بكسر زجاج مركبتين متوقفتين واستوليا على مبالغ مالية ومقتنيات بداخلهما تقدر قيمتها بـ 200,000 ريال، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما كل الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت الجهات الأمنية في منطقة الرياض القبض على مواطنين تورطا في كسر زجاج مركبتين متوقفتين واستوليا على مبالغ مالية ومقتينات ثمينة بداخلهما.وأفاد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيان أمس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر لتورطهما بكسر زجاج مركبتين متوقفتين واستوليا على مبالغ مالية ومقتنيات بداخلهما تقدر قيمتها بـ 200,000 ريال، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما كل الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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