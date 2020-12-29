شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. "حديقة الفوطة" أول مكان للترويح في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): نشرت درة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو عبر حسابها على "تويتر" أظهر أول مكان للترويح في العاصمة الرياض وهي حديقة "الفوطة". نشرت درة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو عبر حسابها على "تويتر" أظهر أول مكان للترويح في العاصمة الرياض وهي حديقة "الفوطة". وأوضحت الدارة أن الحديقة تُعدْ أول وأكبر حديقة في الرياض مساحتها 40 ألف متر مربع. وكانت نخيلاً للأمير ناصر بن سعود بن فرحان،وكانت لها بوابات تقفل ليلا وتحيط بها قبل أكثر من 70 عامًا .

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "حديقة الفوطة" أول مكان للترويح في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.