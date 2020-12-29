شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة حدوث هزة أرضية في القريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية، أن أجهزة الرصد الزلزالي لم تسجل أي هزات أرضية في محافظة القريات.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الهيئة، طارق أبا الخيل، أنه لا صحة لما تردد عن وجود هزة أرضية في القريات، داعيًا لعدم الالتفات لهذه الإشاعات، وفقا للزميلة " عكاظ ".

وأبان أن الهيئة هي الجهة الحكومية المسؤولة عن مراقبة نشاط الزلازل، وذلك من خلال ما لديها من شبكة وطنية حديثة للرصد.