شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أخصائية نفسية توضح سبب زواج الرجل بامرأة ثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدثت الأخصائية النفسية " فهده باوزير "، عن سبب زواج الرجل بامرأة ثانية، قائلة:" غالبية الرجال يريدون أن يشعروا بأنهم في قوة شبابهم وأنهم مرغوبين من الطرف الآخر ".

وأضافت " باوزير " خلال حوارها عبر برنامج " سيدتي ":" الرجل يحتاج لاهتمام وحب وعاطفة ودلع ولكن المرأة تنشغل أكثر بأبنائها وأحفادها ".

وتابعت:" الرجل يهرب من المسؤوليات من خلال تغيير الأجواء في الإجازة أو السفر "، مشددة:" يجب أن تكون شريكة حياته متفرعة له لأن البعض يخاف من إحساس الفقد ".