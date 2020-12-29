شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أخصائية نفسية توضح سبب زواج الرجل بامرأة ثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):تحدثت الأخصائية النفسية " فهده باوزير "، عن سبب زواج الرجل بامرأة ثانية، قائلة:" غالبية الرجال يريدون أن يشعروا بأنهم في قوة شبابهم وأنهم مرغوبين من الطرف الآخر ".
وأضافت " باوزير " خلال حوارها عبر برنامج " سيدتي ":" الرجل يحتاج لاهتمام وحب وعاطفة ودلع ولكن المرأة تنشغل أكثر بأبنائها وأحفادها ".
وتابعت:" الرجل يهرب من المسؤوليات من خلال تغيير الأجواء في الإجازة أو السفر "، مشددة:" يجب أن تكون شريكة حياته متفرعة له لأن البعض يخاف من إحساس الفقد ".
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