شكرا لمتابعة خبر عن الإسكان يوجه تنبيهات مهمة لمستفيدي سكني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت وزارة الإسكان تحذيرات مهمة، اليوم الثلاثاء، لمستفيدي سكني.
وأوضح حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الإسكان، أن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي يعتبر مخالفة للأنظمة وقد يترتب عليها سحب الخيار، كنا أن الخداع بتغيير حالة الاستحقاق بمقابل مالي يعد مخالفة قانونية تضع المخالف تحت دائرة المسؤولية
وأضاف أن إعطاء البيانات الشخصية لطرف آخر كاسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بسكني يعرض الشخص للاحتيال والنص والعقبات.
وأكدت أن خدمات سكني لتتقدم بمقابل مادي بل مجانا ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة عبر موقع وتطبيق سكني
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