شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نايف آل طراد: لن يسمح لأحد بأخذ لقاح كورونا دون موعد مسبق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):أكد نائب التجمع الصحي في المنطقة الشرقية المهندس نايف آل طراد، أنه لن يُسمح بأخذ لقاح كورونا من دون موعد مسبق.
وقال " آل طراد " خلال حواره عبر قناة الإخبارية، إن المراجعين الذين يأتون من دون الحصول على موعد مسبق، تقوم إدارة العلاقات العامة بالتعامل معهم وتصطحبهم إلى منطقة الانتظار وإفادتهم بضرورة تسجيل موعد عبر تطبيق " صحتي "، وذلك وفق التعليمات الواضحة والصريحة الصادرة في هذا الشأن.
وأشار " آل طراد ":" هناك مراقبة تامة بشأن الحصول على الموافقات للحصول على اللقاح عبر مركز المراقبة والتحكم المقام بالتجمع الصحي لعمل الإحصائيات ودراسة الحشود بينما الأمور تسير الآن وفقًا للمخطط له ".
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