شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون يتلقون صدمة مدوية من الخطوط السعودية بشأن الرحلات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت شركة الخطوط السعودية، أنها تسمح لغير المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة، الأمر الذي تسبب في صدمة مدوية للمواطنين بشأن الرحلات الجوية.

وأضافت الخطوط السعودية:" يُسمح بسفر غير السعوديين المغادرين إلى خارج المملكة، وللحجز ومعرفة جدول الرحلات نأمل منك زيارة موقعنا ".

وتابعت الخطوط السعودية:" مسموح السفر للمرحَّلين وحاملي تأشيرة خروج نهائي ".

وكانت الخطوط السعودية أوضحت سابقًا:" حاليًا تم تعليق كل الرحلات الدولية من قبل الجهات المختصة مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد، حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي حال تم استئنافها سيتم الإعلان عن ذلك عبر الجهات المختصة وموقعنا وقنوات التواصل الاجتماعي ".