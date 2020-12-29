شكرا لمتابعة خبر عن الإجراء المتبع في حال خصم مبلغ من دعم حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، عن الإجراء المتبع في حال خصم مبلغ من الدعم المخصص للمستفيدين.

وأوضح " حساب المواطن "، أنه لا يحق للجهات التمويلية سحب المبالغ التي يتم إيداعها من برنامج حساب المواطن، وعند مخالفة الحالة يمكنك رفع شكوى لدى البنك المركزي.

وكان برنامج حساب المواطن أبان أن عمر التابع للمستفيد الرئيسي لا يؤثر على الدعم طالما كان مؤهلاً وانطبقت عليه معايير الإستحقاق.

وأكد أن ذلك لا يؤثر على حساب المستفيد ، وسيشمل المستفيد الدعم ضمن مبلغ الدعم لرب الأسرة متى توفرت الشروط.