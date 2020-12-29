شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الصحة " تكشف موعد توافر لقاحات كورونا في جميع المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن لقاحات ‎كورونا ستتوفر في جميع المناطق خلال 3 أسابيع.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا المستجد، عن تسجيل 159 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 353,512 حالة، فضلًا عن تسجيل 8 حالات وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 6204 حالة وفاة.