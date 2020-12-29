شكرا لمتابعة خبر عن فريق نسائي يعتزم فتح باب التسجيل للفتيات للمشاركة في الراليات بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعتزم أول فريق نسائي يشارك في رالي داكار السعودية 2022م، فتح باب التسجيل للفتيات في المملكة للمشاركة في الراليات.

وأكدت إحدى مؤسسات الفريق، دانية عقيل، أن الفريق يتطلع إلى تشجيع الفتيات على الدخول في المنافسات العالمية والبطولات المحلية في مختلف أنواع الراليات.

وأضافت، وفقا لـ"العربية"، أنها أسست الفريق بالتعاون مع السائقة مشاعل العبيدان، وفريق دست ريسنج من بولندا، مؤكدة أنها استفادت من خبرة الفريق البولندي في هذا المجال.

ومن جهتها، أبدت عبرت "العبيدان" فخرها بالمشاركة في "رالي داكار السعودية 2022"، مضيفة أنها أحبت هذا الراليات منذ الصغر، وتحديداً مع إحضار والدها "دباب"، مؤكدة أنها تسعى لتحقيق أحلامها في مجال سباق السيارات.