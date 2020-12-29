شكرا لمتابعة خبر عن إعلان الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الإبتدائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعتمدت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي 1443 هـ .

ويشمل التسجيل 8 مراحل ، المرحلة الأولى من 11 / 6 / 1442 هـ إلى 24 / 6 / 1442 هـ للطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجرى بها مفاضلة ، وكذلك من 25 / 6 / 1442 هـ حتى 13 / 7 / 1442 هـ لإجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المسجلين بنظام نور على أن يتم إتخاذ الإجراءات الإحترازية .

وأكدت أن المرحلة الأولى تستمر ولا تتوقف حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 19 / 2 / 1443 هـ الموافق 26 / 9 / 2021 م .

أما المرحلة الثانية من 11 / 6 / 1442 هـ وتشمل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية .

ويبدأ تسجيل المرحلة الثالثة في 14 / 7 / 1442 هـ للطلاب السعوديين ومن أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي لا يجرى بها مفاضلة .

ويبدأ تسجيل المرحلة الرابعة من 14 / 8 / 1442 هـ للطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين " أبناء القبائل النازحة والتركستان والبلوش ، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين .

وتبدأ المرحلة الخامسة من 5 / 9 / 1442 هـ للطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي .

أما المرحلة السادسة من 19 / 9 / 1442 هـ لتسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص .

وتبدأ المرحلة السابعة من 4 / 10 / 1442 هـ ، لتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس .

وتبدأ المرحلة الثامنة من 7/ 1 / 1443 هـ لتسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس .