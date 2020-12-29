شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا المستجد، عن تسجيل 159 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 353,512 حالة، فضلًا عن تسجيل 8 حالات وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 6204 حالة وفاة.