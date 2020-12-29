شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمطار تجذب المتنزهين لوادي العقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو المناظر الطبيعية في وادي العقيق التابع لمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وجاء ذلك بعد اكتمال المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتطوير الوادي، حيث يحتوي حالياً على مسارات ومرافق للمشاة وجلسات للتنزه.

وظهر في الفيديو الذي نشره مركز التواصل الحكومي عبر " تويتر " جريان أجزاء من الوادي بشكل خلّف مشاهد جمالية خلابة على ضفافه، وجذب الزوار والمتنزهين إليه.