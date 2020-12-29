شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. بلدية وسط الدمام توافق على إزالة 25 مبنى آيل للسقوط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

وافقت بلدية وسط الدمام على إزالة 25 مبنى آيل للسقوط، مضيفة أن المباني التي سوف يتم إزالتها توزعت على عدد من الأحياء السكنية والواقعة في نطاق البلدية.

وأوضحت البلدية أسماء الأحياء، وهي حي الخليج وحي العمامرة وحي الجلوية وحي البادية والدواسر، مؤكدة أنه تم إنذار أصحاب العقارات وإعطائهم مهلة حسب الأنظمة لمراجعة البلدية وإستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وأوضحت البلدية أن الموافقة صدرت من قبل اللجنة العليا للمباني الآيلة للسقوط والمكونة من عدة جهات حكومية وهي إمارة المنطقة الشرقية وشرطة المنطقة الشرقية والدفاع المدني وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركة الكهرباء وشركة المياه.