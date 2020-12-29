شكرا لمتابعة خبر عن السجن وغرامة فادحة لمواطن نقل متسللين بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): أعلنت اللجان الإدارية بالمديرية العامة للجوازات بمنطقة الباحة معاقبة مواطن بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 225 ألف ريال . أعلنت اللجان الإدارية بالمديرية العامة للجوازات بمنطقة الباحة معاقبة مواطن بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 225 ألف ريال . وأكدت "الجوازت " أن المواطن قام بنقل متسللين بمنطقة الباحة بمحافظة قلوة بالمخالفة للقواعد النظامية . وأهابت " الجواات " بالمواطنين والمقيمين بعدم نقل المتسللين والمخالفين لنظام الإقامة أو مساعدتهم في عمل أو سكن أو التستر عليهم .

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