«التجارة» تستدعي 15,692 مركبة هوندا "ACCORD"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 15,692 مركبة هوندا "ACCORD" موديلات 2020-2018. أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 15,692 مركبة هوندا "ACCORD" موديلات 2020-2018. وأوضحت الوزارة، أن ذلك لخلل في برمجة وحدة التحكم الإلكترونية قد يؤدي إلى تعطل أنظمة مختلفة ومنها الإضاءة الخارجية وكاميرا الرؤية الخلفية والنوافذ الكهربائية والتحذيرات الصوتية، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

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