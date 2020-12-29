دون اشتراط اصطحاب صور معهم
جدَّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تذكير مجددي الهوية الوطنية بأن تصويرهم يكون في مكاتبها من دون حاجة لاصطحاب صور شخصية معهم.
جاء ذلك؛ ردًا من الوزارة، على تساؤل وردها عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بـ «تويتر»، من أحد المستفيدين قال فيه: «عند تجديد الهوية يطلبون صور آخذها معي ولا يصوروني بنفس مقر الأحوال المدنية؟»، وردت الوكالة بأن مجدد الهوية لا يلزمه اصطحاب صور لا يلزم، ويتم تصويره في المكتب.
وكانت الوكالة أوضحت ضوابط الحضور عند تجديد الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن الثوب الأبيض ليس شرطًا، وقالت «الزي الرسمي السعودي يشمل الثوب والشماغ أو الغترة وإذا رغب المستفيد بثوب ملون فيمكنه ذلك».
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كانت هذه تفاصيل خبر الأحوال المدنية لـ«مجددي الهوية»: تصوير المستفيدين بالمكاتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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