«آل طراد»: ممنوع أخذ لقاح كورونا بدون موعد مسبق

قال نائب الرئيس للخدمات المساندة بالتجمع الصحي في المنطقة الشرقية المهندس نايف آل طراد، إنه لن يُسمح بأخذ لقاح كورونا من دون موعد مسبق.

وأضاف «آل طراد» خلال لقائه قناة الإخبارية: إن المراجعين الذين يأتون من دون الحصول على موعد مسبق، تقوم إدارة العلاقات العامة بالتعامل معهم وتصطحبهم إلى منطقة الانتظار وإفادتهم بضرورة تسجيل موعد عبر تطبيق «صحتي»، وذلك وفق التعليمات الواضحة والصريحة الصادرة في هذا الشأن.

وتابع: إن هناك مراقبة تامة بشأن الحصول على الموافقات للحصول على اللقاح عبر مركز المراقبة والتحكم المقام بالتجمع الصحي لعمل الإحصائيات ودراسة الحشود بينما الأمور تسير الآن وفقًا للمخطط له.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تقدم بالشكر إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح وزير الصحة، أن «ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج)، مشيرًا إلى أن تلك السياسة تمثلت في تكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، وتأكيد أن صحة الإنسان أولًا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًّا في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين؛ ما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

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