«أبشر»: التفعيل عبر البنوك والجوازات لا يتطلب إدخال البصمة

أوضحت منصة «أبشر» أن التفعيل من خلال البنوك أو من خلال موظفي التسجيل والتفعيل في الأحوال المدنية أو الجوازات، لا يتطلب إدخال البصمة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يحتاج البصمة لتفعيل أبشر؟».

ورد الحساب الرسمي لمنصة «أبشر» عبر موقع «تويتر»: «للتفعيل من خلال أجهزة الخدمة الذاتية نعم يتطلب الإجراء إدخال البصمة للتفعيل، أما التفعيل من خلال البنوك أو من خلال موظفي التسجيل والتفعيل في الأحوال المدنية أو الجوازات لا يتطلب للتفعيل إدخال البصمة».

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