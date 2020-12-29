«التأمينات الاجتماعية»: يحق لصاحب العمل تغيير المسمى الوظيفي

عبر حساب المنشأة في «تأمينات أون لاين»
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صاحب العمل يمكنه تغيير المسمى الوظيفي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كيف أغيَّر المسمى الوظيفي؟».
ورد الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «يمكن لصاحب العمل تعديل المسمى الوظيفي عبر حساب المنشأة في التأمينات أون لاين(اضغط هنا)».
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