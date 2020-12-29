«التأمينات الاجتماعية»: يحق لصاحب العمل تغيير المسمى الوظيفي

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صاحب العمل يمكنه تغيير المسمى الوظيفي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كيف أغيَّر المسمى الوظيفي؟».

ورد الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «يمكن لصاحب العمل تعديل المسمى الوظيفي عبر حساب المنشأة في التأمينات أون لاين(اضغط هنا)».

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