موجة البرد المرتقبة.. «الأرصاد»: درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية

قال مدير إدارة التحاليل والتوقعات في المركز الوطني للأرصاد، حمزة كومي: إن المؤشرات الأولية تشير إلى عدم تغير كبير في درجات الحرارة التي تبقى في معدلاتها ولا يوجد أي مؤشرات لأي موجة باردة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف «كومي» بمداخلة لـ «الإخبارية»، أنَّ الحالة المطرية التي تشهدها المملكة تؤثر على معظم المناطق وتشمل: مكة المكرمة والباحة والأجزاء الساحلية والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الأربعاء، سماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

اقرأ أيضا:

طقس الأربعاء: سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق