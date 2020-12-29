«العدل»: 6 خطوات لخدمة استعراض مذكرات التقاضي والرد عليها

بينّت وزارة العدل، آلية الاستفادة من خدمة استعراض المذكرات والرد عليها في التقاضي الإلكتروني عبر بوابة ناجز.

وشاركت وزارة العدل، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «إنفوجراف»، يشرح الخدمة العدلية الإلكترونية.

خطوات الاستفادة بالخدمة

وشرحت وزارة العدل، بالخطوات آلية وطريقة تنفيذ خدمة استعراض المذكرات والرد عليها في التقاضي الإلكتروني وذلك من خلال إتباع ما يلي:

- ادخل على بوابة ناجز من خلال الرابط التال (من هنا)

- من خدمات القضاء اختار التحقق من رقم القضية.

- اضغط على أيقونة التقاضي الإلكتروني.

- انقر بالموافقة على الشروط والأحكام.

- اختر استعرض أسئلة وطلبات الدائرة القضائية.

- قم بإضافة الرد (إضافة المرفقان إذا سمحت الدائرة القضائية بذلك).

وتواصل وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي بـ«تويتر»، استعرض وشرح خدماتها العدلية الإلكترونية التي توفرها لتسهل وتسريع عمليات التقاضي.

وأوضحت وزارة العدل أنه يمكن الآن في جميع محاكم المملكة إتمام 22 طلباً قضائياً عبر منصة بوابة ناجز دون زيارة المحكمة.

وأشارت وزارة العدل، أن منصاتها الإلكترونية توفر العديد من الخدمات، لافتة إلى أن منصة نافذ خدمت 100 ألف مستفيد من الأفراد والمنشآت من خلال خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيًا.

اقرأ أيضًا:

«العدل»: الصكوك العقارية ذات الـ١٢ رقمًا و«باركود» لا تحتاج تحديثًا

«العدل» تحذر من تزوير إجابات الاختبارات المدرسية: السجن والغرامة 60 ألف ريال