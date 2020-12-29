تطوير نقطة الشميسي على طاولة مجلس منطقة مكة

وناقش الاجتماع مشروع تطوير نقطة الشميسي، والهادف لتسهيل حركة المركبات والتيسير على القادمين إلى مكة خلال المواسم، وتطوير المنطقة الحالية والتوسع في المسارات المخصصة للمركبات، وأيضا تأسيس وتشغيل مركز ريادة الأعمال المجتمعية، والذي يتولى إطلاق مشاريع ريادة أعمال مجتمعية مشتركة، في مكة المكرمة وجدة والطائف، وفقا لمستهدفات استراتيجية ريادة الأعمال المجتمعية بالمملكة، بحيث تشمل قطاعات الثقافة، الرياضة، الترفيه، منشآت الحج والعمرة، التنمية والإسكان والرعاية الصحية، كما جرى استعراض مبادرة تنمية المحافظات، ودراسة تحسين النقل من مواقف كدي إلى المسجد الحرام.
وناقش الاجتماع أيضا عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.
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