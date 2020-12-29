السعودية اليوم / وكيل إمارة الجوف يبحث مع وكيل وزارة الموارد البشرية تنفيذ برامج " وطن حيوي .. ينمو ويتجدد"



سكاكا 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

بحث وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان تنفيذ الكثير من البرامج والمبادرات التنموية بمنطقة الجوف ضمن برنامج مبادرات المناطق تحت مسمى (وطن حيوي ..ينمو ويتجدد).

جاء ذلك خلال اجتماعه المرئي اليوم مع وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفروع المناطق ياسر البابطين ، وبحضور المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف نائل الرويلي ، والمدير العام للدعم التنموي بالمناطق بالوزارة ، حيث تمت مناقشة سبل التعاون المشتركة بين إمارة المنطقة وفرع الوزارة، مؤكدين حرصهم على تمثيل التكامل بين القطاعات الحكومية بما يحقق التنمية المستدامة للإنسان والمكان.

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19:43ت م

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