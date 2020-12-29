السعودية اليوم / سويسرا تسجل 5 إصابات بسلالة كورونا البريطانية و2 بسلالة جنوب أفريقيا



زوريخ 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

سجلت سويسرا خمس إصابات بسلالة فيروس

وتوقع رئيس وحدة إدارة الأزمات في وزارة الصحة السويسرية باتريك ماتيس اليوم ظهور مزيد من الحالات من هاتين السلالتين المتحورتين الأسرع انتشارا.

// انتهى //

19:37ت م

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زوريخ 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسسجلت سويسرا خمس إصابات بسلالة فيروس كورونا المتحورة التي تنتشر في بريطانيا وإصابتين بسلالة جنوب أفريقيا.وتوقع رئيس وحدة إدارة الأزمات في وزارة الصحة السويسرية باتريك ماتيس اليوم ظهور مزيد من الحالات من هاتين السلالتين المتحورتين الأسرع انتشارا.// انتهى //19:37ت م0149

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