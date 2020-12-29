السعودية اليوم / خدمة تنويمية متخصصة بمجمع إرادة بالرياض لعلاج المراهقين من الإدمان



الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

يقدم مجمع إرادة بالرياض والصحة النفسية, خدمة التنويم لمرضى الإدمان المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 – 18 سنة ويستدعي علاجهم رعاية متخصصة ومكثفة، حيث يتم تنويمهم في جناح خاص يضم 14 سريراً، بعد التقييم الدقيق، إضافة إلى ما يتم تقديمه من خلال خدمة العيادات الخارجية للحالات التي ليست بحاجة إلى تنويم.

وأوضح رئيس أقسام علاج الإدمان واستشاري الطب النفسي بالمجمع إرادة الدكتور فهد بن عبدالله المنصور, أن الخدمة المقدمة علاجية تكاملية في القسم، وتتمثل في الخدمة الطبية الدوائية، والخضوع لتقييم طبي عضوي لعلاج أية آثار عضوية أحدثتها المواد الإدمانية، مع التركيز على الجانب الاجتماعي للمراهق للبحث وراء الأسباب التي قد يكون لها أثراً في تعاطي المريض, حيث يعد هذا الدور مهم في العملية العلاجية، كما يخضع المراهق لبرنامج علاج نفسي يقدمه الأخصائي النفسي ويشمل التقييم النفسي وبرامج متخصصة لمساعدة المراهق على فهم طبيعة المادة الإدمانية وأثرها السلبي عليه عضوياً ونفسياً، وكذلك البرامج الخاصة لتغيير طريقة التفكير إلى طرق إيجابية بما يسهم في زيادة الدافعية للتوقف عن التعاطي وتقنيات التعامل مع الانتكاسة والاشتياق للمادة الإدمانية.

وبين أنه تم بفضل الله علاج العديد من المراهقين وانتشالهم من براثن الإدمان وآثارها المدمرة، حيث بلغ عدد الحالات التي تم تنويمها في القسم (476) حالة خلال الخمس سنوات الماضية (2015 - 2019م).

وأفاد المنصور أن الحالات التي تم استقبالها لمراهقين مدمنين أوضحت أن أغلب المواد الإدمانية تعاطيا تمثلت في الكبتاجون والحشيش والأفيون والأدوية المهدئة والكحول، موضحا أن وقوعهم ضحية هذه المواد تتداخل فيه العديد من الأسباب وتتضمن أسباباً بيولوجية واجتماعية ونفسية.

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19:03ت م

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