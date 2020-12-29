السعودية اليوم / رئيس جامعة جدة يرأس الاجتماع الأول للجنة العليا لبرامج الدراسات القضائية بالجامعة



جدة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

رأس معالي رئيس جامعة جدة الدكتورعدنان الحميدان اليوم الاجتماع الأول للجنة العليا لبرامج الدراسات القضائية بالجامعة "عن بعد" ، التي تهتم بالإشراف وتطوير برامج الدراسات القضائية لمواءمة مخرجات البرامج مع متطلبات سوق العمل.

وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة رحب معالي رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة وشكرهم على موافقتهم للانضمام لهذه اللجنة واهتمامهم بحضور اجتماعاتها وما سيكون لها من أثر كبير في مساعدة كلية القانون والدراسات القضائية بالجامعة في إعداد الكوادر البشرية المتخصصة في هذه الجوانب والاهتمام بالتشريعات والأنظمة واللوائح القانونية المتوافقة مع طبيعة واحتياجات المرحلة القادمة ورؤية المملكة 2030 ورؤية جامعة جدة (الجامعة

وتضمن برنامج الاجتماع كلمة للمشرف على مركز التحول المؤسسي بجامعة جدة الدكتور نايف الزارع حول رؤية جامعة جدة -الجامعة السعودية الحديثة-، وكلمة لعميد كلية القانون والدراسات القضائية الدكتور إبراهيم الحربي، وكلمة لعضو اللجنة الدكتور عبدالرحمن بن نافع السلمي عن هوية تخصص الدراسات العليا، إلى جانب عرض تجربة المعهد العالي للقضاء بين النظرية والتطبيق ألقاها مستشار رئيس جامعة جدة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن التريكي، فيما استعرض أمين اللجنة خطة عمل اللجنة ومتطلباتها.

يذكر أن اللجنة العليا لبرامج الدراسات القضائية تتكون من عدد من الأعضاء برئاسة معالي رئيس جامعة جدة , وعضوية الدكتور ماجد المرعشي وكيل جامعة جدة للتطوير والتنمية المستدامة ، والشيخ عبدالله بن عدنان السليمي وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي، والشيخ محمد بن سعد العسكر وكيل وزارة العدل المساعد للتوثيق، والشيخ سلمان بن فوزان الفوزان وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية ، والشيخ خالد بن عبدالله الخضير رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة ، والدكتور إبراهيم بن مبارك الحربي المشرف العام على الشؤون التعليمية بجامعة جدة ، وعميد كلية القانون والدراسات القضائية الدكتور فهد العطري عميد كلية القرآن والدراسات الإسلامية ، والدكتور عبدالرحمن بن نافع السلمي من جامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور ماهر محمد القرشي من جامعة أم القرى، والدكتورعبدالله بن عبدالرحمن التريكي مستشار رئيس جامعة جدة ، والدكتور ماجد بن خليفة السلمي رئيس قسم الدراسات القضائية بجامعة جدة .

// انتهى //

19:03ت م

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جدة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسرأس معالي رئيس جامعة جدة الدكتورعدنان الحميدان اليوم الاجتماع الأول للجنة العليا لبرامج الدراسات القضائية بالجامعة "عن بعد" ، التي تهتم بالإشراف وتطوير برامج الدراسات القضائية لمواءمة مخرجات البرامج مع متطلبات سوق العمل.وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة رحب معالي رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة وشكرهم على موافقتهم للانضمام لهذه اللجنة واهتمامهم بحضور اجتماعاتها وما سيكون لها من أثر كبير في مساعدة كلية القانون والدراسات القضائية بالجامعة في إعداد الكوادر البشرية المتخصصة في هذه الجوانب والاهتمام بالتشريعات والأنظمة واللوائح القانونية المتوافقة مع طبيعة واحتياجات المرحلة القادمة ورؤية المملكة 2030 ورؤية جامعة جدة (الجامعة السعودية الحديثة).وتضمن برنامج الاجتماع كلمة للمشرف على مركز التحول المؤسسي بجامعة جدة الدكتور نايف الزارع حول رؤية جامعة جدة -الجامعة السعودية الحديثة-، وكلمة لعميد كلية القانون والدراسات القضائية الدكتور إبراهيم الحربي، وكلمة لعضو اللجنة الدكتور عبدالرحمن بن نافع السلمي عن هوية تخصص الدراسات العليا، إلى جانب عرض تجربة المعهد العالي للقضاء بين النظرية والتطبيق ألقاها مستشار رئيس جامعة جدة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن التريكي، فيما استعرض أمين اللجنة خطة عمل اللجنة ومتطلباتها.يذكر أن اللجنة العليا لبرامج الدراسات القضائية تتكون من عدد من الأعضاء برئاسة معالي رئيس جامعة جدة , وعضوية الدكتور ماجد المرعشي وكيل جامعة جدة للتطوير والتنمية المستدامة ، والشيخ عبدالله بن عدنان السليمي وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي، والشيخ محمد بن سعد العسكر وكيل وزارة العدل المساعد للتوثيق، والشيخ سلمان بن فوزان الفوزان وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية ، والشيخ خالد بن عبدالله الخضير رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة ، والدكتور إبراهيم بن مبارك الحربي المشرف العام على الشؤون التعليمية بجامعة جدة ، وعميد كلية القانون والدراسات القضائية الدكتور فهد العطري عميد كلية القرآن والدراسات الإسلامية ، والدكتور عبدالرحمن بن نافع السلمي من جامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور ماهر محمد القرشي من جامعة أم القرى، والدكتورعبدالله بن عبدالرحمن التريكي مستشار رئيس جامعة جدة ، والدكتور ماجد بن خليفة السلمي رئيس قسم الدراسات القضائية بجامعة جدة .// انتهى //19:03ت م0144

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