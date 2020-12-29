السعودية اليوم / الأردن تسجل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 266622 حالة بعد تسجيل 2561 حالة إضافية، كما سجلت 23 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3801 حالة.

// انتهى //

18:48ت م

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عمّان 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 291393 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 266622 حالة بعد تسجيل 2561 حالة إضافية، كما سجلت 23 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3801 حالة.// انتهى //18:48ت م0141

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