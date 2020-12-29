السعودية اليوم / جامعة طيبة تستضيف الاجتماع الـ24 لأمانة لجنة عمداء خدمة المجتمع بدول مجلس التعاون الخليجي



المدينة المنورة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

استضافت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، الاجتماع الـ24 لأمانة عمداء خدمة المجتمع بجامعات دول

وناقش الاجتماع الذي عُقد -عبر الاتصال المرئي- اليوم, التوصيات السابقة وما تمّ بشأنها، إلى جانب عدد من المحاور ذات العلاقة بموضوع الاجتماع.

وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني أهمية القضايا المناطة بعمادات ومراكز خدمة المجتمع، ودور العمادات في القيام بالوظيفة الثالثة للجامعات بدول المجلس، وضرورة التعاون بينها لتقديم حلول مبتكرة ومشاريع مستدامة، منوهاً معاليه بدعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، وتوجيهاتهم المستمرة في هذا المجال.

عقب ذلك ألقيت عدد من الكلمات للمشاركين، ثم عُرضت المبادرات المجتمعية المقدمة من قبل الجامعات

// انتهى //

18:47ت م

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المدينة المنورة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واساستضافت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، الاجتماع الـ24 لأمانة عمداء خدمة المجتمع بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي وناقش الاجتماع الذي عُقد -عبر الاتصال المرئي- اليوم, التوصيات السابقة وما تمّ بشأنها، إلى جانب عدد من المحاور ذات العلاقة بموضوع الاجتماع.وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني أهمية القضايا المناطة بعمادات ومراكز خدمة المجتمع، ودور العمادات في القيام بالوظيفة الثالثة للجامعات بدول المجلس، وضرورة التعاون بينها لتقديم حلول مبتكرة ومشاريع مستدامة، منوهاً معاليه بدعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، وتوجيهاتهم المستمرة في هذا المجال.عقب ذلك ألقيت عدد من الكلمات للمشاركين، ثم عُرضت المبادرات المجتمعية المقدمة من قبل الجامعات السعودية خلال أزمة كورونا ، وعرض تقديمي حول" مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية وأثره في تحقيق التنمية المستدامة".// انتهى //18:47ت م0139

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