السعودية اليوم / وزير الصحة: جازان تشهد تنفيذ مشروعات نوعية ستستهم في الرقي بمستوى الخدمات الصحية بها



جيزان 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، أن المشروعات الصحية التطويرية التي دشنها سمو أمير منطقة جازان اليوم ـ، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من "154" مليون ريال تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات لأبناء منطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة ، في ظل ما تجده من الدعم والرعاية من القيادة الحكيمة.

وبين معاليه خلال لقائه منسوبي القطاعات الصحية ومستشفيات جازان في ختام الجولة التي قام بها لعدد من القطاعات والمشروعات الصحية ، أن تدشين تلك المشروعات سيحدث نقلة نوعية في الرقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة والمقيمين بها ، من حيث توفير عدد الأسرة وجودة خدمة المقدمة خاصة بعد أن الانتهاء خلال الفترة القادمة من تنفيذ مشروعي مستشفى جازان العام والمستشفى التخصصي بجازان وعدد من المشروعات الصحية الأخرى.

وأشار إلى أن من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة وتم تدشينها بمنطقة جازان ، مشروع المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان الذي يعد الثاني بعد مركز القيادة والتحكم بالمقام بمقر الوزارة ، من حيث الإمكانات المتوافرة به والذي يعمل به نخبة من شباب وفتيات المنطقة ، إضافة لتدشين مشروع تطوير ثلاثة مراكز صحية على الهوية الوزارية تشمل "مركز صحي مخطط 5 بمدينة جيزان ، ومركز صحي قرية الكربوس ، ومركز صحي قرية المرابي"، و افتتاح المبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

ونوه معاليه بجهود العاملين في القطاع الصحي بمنطقة جازان خلال جائحة

// انتهى //

18:02ت م

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جيزان 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، أن المشروعات الصحية التطويرية التي دشنها سمو أمير منطقة جازان اليوم ـ، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من "154" مليون ريال تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات لأبناء منطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة ، في ظل ما تجده من الدعم والرعاية من القيادة الحكيمة.وبين معاليه خلال لقائه منسوبي القطاعات الصحية ومستشفيات جازان في ختام الجولة التي قام بها لعدد من القطاعات والمشروعات الصحية ، أن تدشين تلك المشروعات سيحدث نقلة نوعية في الرقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة والمقيمين بها ، من حيث توفير عدد الأسرة وجودة خدمة المقدمة خاصة بعد أن الانتهاء خلال الفترة القادمة من تنفيذ مشروعي مستشفى جازان العام والمستشفى التخصصي بجازان وعدد من المشروعات الصحية الأخرى.وأشار إلى أن من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة وتم تدشينها بمنطقة جازان ، مشروع المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان الذي يعد الثاني بعد مركز القيادة والتحكم بالمقام بمقر الوزارة ، من حيث الإمكانات المتوافرة به والذي يعمل به نخبة من شباب وفتيات المنطقة ، إضافة لتدشين مشروع تطوير ثلاثة مراكز صحية على الهوية الوزارية تشمل "مركز صحي مخطط 5 بمدينة جيزان ، ومركز صحي قرية الكربوس ، ومركز صحي قرية المرابي"، و افتتاح المبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.ونوه معاليه بجهود العاملين في القطاع الصحي بمنطقة جازان خلال جائحة كورونا التي توجت بفضل الله بانخفاض كبير في عدد الحالات المسجلة حتى تمكنت المنطقة يوم أمس من الوصول لعدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بالفيروس ، مؤكداً أن المنطقة ستشهد قريبا تنفيذ حملة التطعيم ضد كورونا قريباً وفق الخطط والآليات المعدة لذلك.// انتهى //18:02ت م0135

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الصحة: جازان تشهد تنفيذ مشروعات نوعية ستستهم في الرقي بمستوى الخدمات الصحية بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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