السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة المعين حديثاً



الدمام 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم فضيلة رئيس محكمة الاستئناف المعين حديثاً الشيخ دخيل بن سعود الحمد.

ونوه سموه بما شهده مرفق القضاء من نقلات نوعية، وقفزات تقنية، في ظل الدعم السخي والكريم من القيادة الرشيدة -أعزها الله- ، مشيراً إلى دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة، وإعطاء الحقوق لأصحابها، مؤكداً سموه أهمية أن الدولة دائماً ما تؤكد على استقلالية القضاء ودوره في تحقيق العدالة، متمنياً سموه للشيخ الحمد التوفيق في مهام عمله.

من جهته قدم رئيس محكمة الاستئناف المعين حديثاً الشيخ دخيل الحمد شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما للقضاء، وحرصهما على تحقيق العدالة، والحفاظ على استقلالية القضاء وضمانه لحقوق جميع الأطراف.

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18:01ت م

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