

حفر الباطن 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

نظمت غرفة حفر الباطن ممثلة بلجنة سيدات الأعمال وبالتعاون مع جامعة حفر الباطن أمس، ورشة عمل بعنوان " السلام الداخلي والصحة النفسية " قدمها كل من المدربة هاجر الإبراهيم والمدربة جواهر العبدالله وذلك بمقر الغرفة بحفر الباطن.

وأوضحت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة ردنيه الشمري " أن ورشة العمل تأتي انطلاقا من الدور الحيوي للغرفة تجاه المجتمع بجميع فئاته مؤكدةً على اهتمام الغرفة بتمكين المرأة من خلال البرامج التي تقدمها وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة في تحقيق هذا الهدف الوطني الذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030".

وبدورها قالت المدربة الإبراهيم " أن السلام الداخلي هو قمة العيش في سعادة وراحة، ويأتي عن طريق شحن الذات بالتدريج، وتدريب النفس مدة طويلة والاستمرار على الشعور بالثقة، والاعتماد على الخبرة والمعرفة، والتدريب على التعامل مع الآخرين ".

ولفتت المدربة جواهر العبدالله " أن الأبحاث العلمية أكدت ضرورة الإنصات للذات وسماع صوت الضمير حيث يصنع ذلك سلامًا داخليًا للنفس البشرية من خلال العطاء الوجداني الذي يمثل دفعة عاطفية للذات من خلال عمل الخير الذي يطفئ اللهيب النابع من الضغوط الحياتية والصعوبات المادية والأزمات، علمًا بأن الإنجاز الجماعي يعزز شعور الطمأنينة".

وفي ختام الورشة كرمت عضو مجلس إدارة غرفة حفرالباطن ورئيسة لجنة سيدات الأعمال ردنيه الشمري المدربات بدروع تكريمية.

// انتهى//

17:28ت م

0126





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "السلام الداخلي والصحة النفسية" ورشة عمل بغرفة حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.