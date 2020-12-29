السعودية اليوم / العراق يسجل 1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1013 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12800, فيما تم تسجيل 1487 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 534801 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 45940, منهم 162 يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

17:24ت م

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بغداد 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 593541 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12800, فيما تم تسجيل 1487 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 534801 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 45940, منهم 162 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:24ت م0123

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