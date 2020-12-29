السعودية اليوم / البعثة الأممية : القطاع الصحي يعاني في ليبيا وجائحة كورونا لم تثنِنا عن تقديم المساعدات الإنسانية لليبيين



طرابلس 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

أكد الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان العلم، تأثير جائحة

وقال في تصريحات صحفية اليوم، إن الجائحة لم تُثنِ الأمم المتحدة ووكالاتها عن الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية لليبيين، ودعم الجهات المختصة لمجابهة هذا الوباء.

وأضاف أنه رغم معوقات السفر والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، فإن البعثة نظمت خلال الأشهر الماضية سلسلة من اللقاءات المحورية والعامة، وكانت ثمة لقاءات مباشرة، مع الالتزام التام بكل البروتوكولات الصحية، كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

وأوضح أن رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، ترأست مختلف الاجتماعات المباشرة عبر الاتصال المرئي، وزارت عددا من العواصم الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي، في سبيل حشد الدعم اللازم لإنهاء الحرب في ليبيا، والأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

وأفاد بأنه رغم التحديات الفنية والتقنية للاجتماعات عبر الاتصال المرئي التي تتعلق بجودة الاتصال، يواصل الملتقى السياسي الليبي أعماله عبر الاتصال المرئي منذ انتهاء الجولة الأولى المباشرة في تونس منتصف شهر نوفمبر الماضي، وينطبق الأمر ذاته على بقية المسارات الرئيسية والمسارات الموازية.

// انتهى //

17:23ت م

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طرابلس 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأكد الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان العلم، تأثير جائحة كورونا على عمل الأمم المتحدة، خصوصا في بلد مثل ليبيا، التي وصل عدد الإصابات بها إلى 98 ألفا و913 حالة، في ظل قطاع صحي يعاني بشكل كبير.وقال في تصريحات صحفية اليوم، إن الجائحة لم تُثنِ الأمم المتحدة ووكالاتها عن الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية لليبيين، ودعم الجهات المختصة لمجابهة هذا الوباء.وأضاف أنه رغم معوقات السفر والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، فإن البعثة نظمت خلال الأشهر الماضية سلسلة من اللقاءات المحورية والعامة، وكانت ثمة لقاءات مباشرة، مع الالتزام التام بكل البروتوكولات الصحية، كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.وأوضح أن رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، ترأست مختلف الاجتماعات المباشرة عبر الاتصال المرئي، وزارت عددا من العواصم الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي، في سبيل حشد الدعم اللازم لإنهاء الحرب في ليبيا، والأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.وأفاد بأنه رغم التحديات الفنية والتقنية للاجتماعات عبر الاتصال المرئي التي تتعلق بجودة الاتصال، يواصل الملتقى السياسي الليبي أعماله عبر الاتصال المرئي منذ انتهاء الجولة الأولى المباشرة في تونس منتصف شهر نوفمبر الماضي، وينطبق الأمر ذاته على بقية المسارات الرئيسية والمسارات الموازية.// انتهى //17:23ت م0122

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البعثة الأممية : القطاع الصحي يعاني في ليبيا وجائحة كورونا لم تثنِنا عن تقديم المساعدات الإنسانية لليبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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