شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف مستفيد من اللقاح بعد 3 أسابيع بمعارض الظهران والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي أنه تم تطعيم ١٠٠ شخص بلقاح كورونا في اليوم الأول بمعارض الظهران وفي اليوم الثاني سيتم تطعيم ٤٠٠ شخص ثم يتزايد العدد إلى أن يصل ١٢ ألف شخص بعد ثلاثة أسابيع، وأوضح أنه في حال ازداد الضغط على معارض الظهران سيتم تدشين مواقع أخرى بالمنطقة للتمكن من استيعاب الأعداد.

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