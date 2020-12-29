فيديو.. القوات الخاصة للأمن البيئي تباشر 8 محميات ملكية

2020-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي مهامها في 8 محميات ملكية حتى الآن والتي تضم عددًا من المحميات الطبيعية بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع البيئي في المملكة.

وتشمل المحميات التي تباشرها القوات الخاصة للأمن البيئي ما يلي: محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد على مساحة 11.000 كم حيث بدأت المباشرة بها في فبراير 2020، كما تشمل محمية الملك عبدالعزيز، على مساحة 15.700 كم وبدأت العمل بها في مارس من العام الجاري.

أما المحمية الثالثة فهي محمية الملك خالد بمساحة 720 كم، وبدأت في إبريل 2020 فيما كانت المحمية الرابعة، محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على مساحة 91.500 كم، وبدأت في سبتمبر الماضي.

وكانت المحمية الخامسة هي محمية الملك سلمان على مساحة 130 ألف كم في يونيو 2020، بينما كانت المحمية السادسة محمية شرعان في محافظة العلا في أغسطس الماضي، وكانت المحمية السابعة هي محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية وتمت مباشرتها في نوفمبر الماضي.

وسوف تباشر القوات الخاصة للأمن البيئي محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية مطلع العام المقبل.

