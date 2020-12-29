- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. القوات الخاصة للأمن البيئي تباشر 8 محميات ملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. القوات الخاصة للأمن البيئي تباشر 8 محميات ملكية
متابعات الخليج 365 - الرياض
باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي مهامها في 8 محميات ملكية حتى الآن والتي تضم عددًا من المحميات الطبيعية بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع البيئي في المملكة.
وتشمل المحميات التي تباشرها القوات الخاصة للأمن البيئي ما يلي: محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد على مساحة 11.000 كم حيث بدأت المباشرة بها في فبراير 2020، كما تشمل محمية الملك عبدالعزيز، على مساحة 15.700 كم وبدأت العمل بها في مارس من العام الجاري.
أما المحمية الثالثة فهي محمية الملك خالد بمساحة 720 كم، وبدأت في إبريل 2020 فيما كانت المحمية الرابعة، محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على مساحة 91.500 كم، وبدأت في سبتمبر الماضي.
وكانت المحمية الخامسة هي محمية الملك سلمان على مساحة 130 ألف كم في يونيو 2020، بينما كانت المحمية السادسة محمية شرعان في محافظة العلا في أغسطس الماضي، وكانت المحمية السابعة هي محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية وتمت مباشرتها في نوفمبر الماضي.
وسوف تباشر القوات الخاصة للأمن البيئي محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية مطلع العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. القوات الخاصة للأمن البيئي تباشر 8 محميات ملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.