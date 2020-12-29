نصائح للحفاظ على عيون الأطفال

2020-12-29

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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نصح استشاري طب وجراحة عيون الأطفال الدكتور سالم دسوقي، بضرورة تقنين استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية، مبينًا لـ”متابعات الخليج 365 “، أنه تم رصد حالات عديدة من الأطفال يعانون من قصر النظر والجفاف في سن مبكرة، إذ إن هذين الإشكاليتين كانتا في السابق تظهران مع كبر السن، ولكن الآن بدأت تلاحظ في الأطفال واليافعين.

جفاف عيون الأطفال

وعزا الدكتور دسوقي أسباب ذلك إلى كثرة استخدام الأجهزة الإلكترونية لساعات طويلة دون إعطاء العينين الراحة المطلوبة، كما أن قلة الرمش خلال النظر في الجوال والألعاب الإلكترونية أدى بدوره إلى حدوث جفاف العينين إذ تعتمد العين على الغشاء الدمعي الذي يعمل على ترطيبها بصورة مستمرة، مما يحافظ على صفاء الرؤية والشعور بالراحة، فالدمع يحتوي على ماء، للترطيب، وزيوت تجعل العين زلقة، وتمنع تبخّر السوائل الدمعية، ومادة مخاطية لتوزيع الدمع بالتساوي على سطح العينين، بالإضافة إلى أجسام مضادة وبروتينات خاصة لمقاومة الالتهابات.

عدم تجاهل الحساسية

ودعا الدكتور دسوقي أولياء الأمور بعدم تجاهل حالة أي طفل يلاحظ فيه كثرة حكه للعينين أو واحدة منها، لآنه ربما يكون يشكو من حساسية أو جفاف العين وكلاهما يتطلبان العلاج بالقطرات، مع ضرورة تحديد ساعتين فقط لتعامل الأطفال مع الأجهزة، وممارسة تمارين ٢٠٢٠٢٠ أي كل عشرين دقيقة إبعاد البصر عن الجهاز والنظر إلى مسافة بعيدة ٢٠ مترًا ولمدة ٢٠ ثانية، والحرص على رمش العينين بشكل مستمر.

