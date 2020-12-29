أمانة الرياض وبرنامج مشروعات يوقعان اتفاقية لرفع كفاءة البنية التحتية

2020-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقعت أمانة منطقة الرياض اتفاقية إطارية مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات”.

وتهدف الاتفاقية تعزيز مجالات التعاون بين الأمانة والبرنامج من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية للإسهام في رفع كفاءة وجودة إدارة مشاريع البنية التحتية وإدارة الأصول والمرافق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم مستهدفات برنامج التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.

ووقع على الاتفاقية صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، والأستاذ عبدالرزاق العوجان، مدير عام برنامج “مشروعات”.

وتشمل الاتفاقية دراسة وتقييم منظومة إدارة المشروعات الإنشائية، ومنظومة إدارة الأصول والمرافق بالأمانة، وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة، والعمل على تصميم نموذج تنظيمي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشروعات وإدارة الأصول والمرافق.

ويأتي التعاون بين أمانة منطقة الرياض ومشروعات في إطار جهود الأمانة لتطوير أعمال البنية التحتية وإدارة الأصول والمرافق في المدينة ضمن مساعيها الهادفة إلى تعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يتماشى مع مستهدفات القطاع البلدي في رؤية المملكة.



